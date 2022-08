Tűzvész

Utómunkálatokat végeznek a tűzoltók a Mecsekoldalban

Izzó, parázsló talajtakaró részek felszámolásán dolgoznak, utómunkálatokat végeznek a katasztrófavédelem munkatársai a Mecsekoldalban, ahol csütörtök délután gyulladt ki a bozótos - közölte a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (BMKI) szóvivője az MTI-vel pénteken.



Horváth Nikolett Csilla azt mondta: az eső is segíti a tűzoltók munkáját.



Közölte: a tűzoltók a munkálatokat előreláthatóan az esti órákban fejezik be, ezt követően az erdészet munkatársai maradnak a helyszínen.



A BMKI honlapján azt írták: a csütörtöki beavatkozást nehezítette a tűz rendkívül gyors terjedése, az extrém terepviszony, a házak közelsége, a helyi szűk utcarendszer és az oltóvíz hozzáférhetősége, ezért még a honvédség helikoptere is segítette az oltást.



Közölték, hogy az eset nagyságához képest gyorsan sikerült körülhatárolni a tüzet, megakadályozva annak továbbterjedését.



Csetényi Éva, a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI kérdésére pénteken azt mondta: a rendőrség egy 49 éves pécsi férfi ellen folytat nyomozást gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás miatt.