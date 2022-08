Katasztrófa

Megszólalt a mecseki tűzvész okozója

A tűz gyorsan terjedt, több lakóház is kigyulladt, valamint nagy területen égett a bozótos is. 2022.08.19 09:14 ma.hu

Elnézést kért az elszenvedett károkért minden pécsitől az a férfi, akinek gondatlanságából csütörtök délután tűz ütött ki Pécs északnyugati részénél, a Mecsek lábánál. A tűz gyorsan terjedt, több lakóház is kigyulladt, valamint nagy területen égett a bozótos is - írja a Telex.



Kósa Mátyás Krisztián azt írta, akarata ellenére okozott balesetet, és minden károsult jogos kárát meg fogja téríteni a lehető legrövidebb időn belül.



"Teljes felelősséget vállalok a történtekért. Büntetőjogi és polgári jogi értelemben is. Nem szándékosan okoztam katasztrófát. Véletlen baleset történt, amit már nem tudtam megfékezni" - írta.



Posztja szerint azonnal oltani kezdte a robbanásszerűen terjedő tüzet, de már nem tudta megfékezni. Azt írta, minden felelősséget vállal, és nem bújik ügyvédek háta mögé.



A Baranya megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság információi szerint a tűzben körülbelül 8 hektárnyi terület volt érintett. Hét ingatlan - ebből két lakóingatlan - károsodott. Három gázpalack is felrobbant. Az oltási munkákban 136 hivatásos és 72 önkéntes tűzoltó vett részt. Ők összesen 44 járművel vonultak föl, és egy helikopter is részt vett az oltásban.