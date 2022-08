Honvédelem

Tűzoltásban segítenek a katonák az ország több pontján

Tűzoltásban segítenek a katonák az ország több pontján - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) csütörtökön az MTI-vel.



Közleményükben azt írták: a Magyar Honvédség katonai helikopterekkel segíti a szárazság okozta tüzek oltását. Csütörtökön Táborfalva és Pécs környéken is bevetették az úgynevezett Bambi Bucketet.



A nagy hőség miatt csütörtökön a déli órákban a táborfalvai gyakorlótéren lángra kapott az aljnövényzet. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelzését követően a Magyar Honvédség Mi-17-es helikoptere a "Bambi Buckettel" bekapcsolódott a tűz terjedésének megfékezésébe.



A hosszú ideje tartó szárazság miatt az ország déli részén, a baranyai Pécs környékén is nagy területen ég a száraz növényzet. Az állampolgárok segítségére ez esetben is elindult egy honvédségi helikopter, hogy ott is bekapcsolódjon az oltási feldatokba - emelték ki.



Felhívták a figyelmet arra, hogy Magyarországon is előfordulnak olyan vészhelyzetek - mint a mostani is -, amelyek során a nehezen megközelíthető, szabadtéri helyszíneken keletkezett tűzesetekhez nem elegendőek a földi tűzoltóegységek. A Magyar Honvédség a Mi-17-es helikopterek segítségével tudja ilyen esetekben biztosítani a légi tűzoltást, ezekre felszerelhető a Bambi Bucket elnevezésű eszköz.



Ezt a több ezer liter víz szállítására alkalmas berendezést a helikopter aljához rögzítik, és tűzoltójárműből vagy közeli víztározókból, tavakból töltik fel. Ennek köszönhetően a repülőeszköz jelentős mennyiségű vízzel, nagy területen képes eloltani a keletkezett tüzet - ismertette a HM.