Bűncselekmény

Több mint kétszázmillió forinttal károsította meg a munkáltatóját - vádemelés

Vádat emeltek egy autószalon dolgozója ellen, aki úgy értékesített 24 járművet, hogy a több mint 223 millió forintos vételárát elsikkasztotta, megkárosítva így az értékesítő céget - tájékoztatta a Fővárosi Főügyészség hétfőn az MTI-t.



A vádirat szerint a vádlott, egy 27 éves férfi 2019 áprilisa és 2020 januárja között sikkasztotta el az általa eladott autók vételárát. A személygépkocsikat az esetek többségében átírták a jóhiszemű vásárlók nevére, de a vádlott az átvett pénzt nem fizette be munkáltatójának, hanem saját magának vásárolt autókat, nagy értékű műszaki cikkeket és ruhákat belőle, valamint eljátszotta kaszinóban és online sportfogadáson - közölték.



A vád tárgya még egy eset, amikor a vádlott 8 millió forint vételárat úgy vett át egy gépkocsiért, hogy azt ígérte, az ügyintézési határidő miatt egy hét múlva jelentkezik, a pénzt azonban ekkor is magára költötte, a gépkocsit pedig nem adta át - írták.



A IX. kerületi ügyészség üzletszerűen elkövetett sikkasztás miatt emelt vádat a Pesti Központi Kerületi Bíróság előtt.



Az ügyészség indítványozta, hogy a bíróság a vádlottat börtönre ítélje, a bíróság a cég kártérítési igényét is bírálja el az elkövetési érték erejéig, valamint kötelezze a vádlottat a 7,5 millió forintot meghaladó bűnügyi költség viselésére is - áll a főügyészség közleményében.