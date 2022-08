Ellátás

Országos Mentőszolgálat: jó dolog a biciklis mentős

Az Országos Mentőszolgálat szakemberei az angol NHS kerékpáros mentőcsapatával egyeztettek az elmúlt hetekben, akik több mint 25 éve használnak kerékpárokat London és más nagyvárosok központjaiban. 2022.08.11 14:19 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Indokolatlan bírálatot kaptak a magyar mentők - írta a Facebookon az Országos Mentőszolgálat.



Egykor a mentőmotorok bevezetése is furcsa ötletnek tűnt Magyarországon, mára azonban az egyik leghatékonyabb mentőeszközként tartják számon a kétkerekű mentőket, akik 2005 óta többszáz életet mentettek meg. Most az (elektromos) biciklis mentők bevezetésének ötletét is kritizálják a hozzá nem értők, pedig Budapest belvárosában, vagy pl. a Budai Várban óriási előnyt jelenthet a tömegben is könnyen közlekedő jármű, amin az életmentéshez szükséges alapvető felszerelések kapnak majd helyet.



Az Országos Mentőszolgálat szakemberei az angol NHS kerékpáros mentőcsapatával egyeztettek az elmúlt hetekben, akik több mint 25 éve használnak kerékpárokat London és más nagyvárosok központjaiban. Nagy-Britanniában évente közel 17 ezerszer riasztják a bringás életmentőket és az esetek több, mint felében nem is szükséges más mentőegység a betegek ellátásához.



A magyar projekt előkészítése már meg is kezdődött, a bajtársak jelentkezése folyamatos és az első mentőbiciklikkel a tervek szerint már idén találkozhatnak a rászorulók.