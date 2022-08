Bűncselekmény

Megrázó részletek: születésnapja előtt ölték meg a magyar kislányt Bécsben

Egy nappal születésnapja előtt ölte meg a 14 éves magyar kislányt anyja tunéziai élettársa Bécsben. A férfi 32 éves párját is meggyilkolta, mindkét áldozatát megfojtotta. 2022.08.08 10:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Irina Steiner, a bécsi rendőrség szóvivője azt mondta a bűnügyről, hogy a bécsi lakás hálószobájában megtalálták a két nő holttestét, és az igazságügyi szakértő megállapította, hogy mindkettejüket megfojtották.



Hozzátette: a gyilkossággal gyanúsított férfinek szintén van egy lakása Bécsben, de azóta sem találják sehol, valamint az sem egyértelmű még, hogy mi lehetett a bűnügy elkövetésének indítéka. A kettős gyilkosság helyszínén még vasárnap is vizsgálatot folytattak a nyomozók, szakértők.



Mindeközben nyilatkozott a Tényeknek a kislány Fehérgyarmaton élő édesapja is, aki azt mondta: a gyermek, Alíz szombaton lett volna 15 éves.



Hozzátette azt is, hogy nem tartotta a kapcsolatot vele és volt feleségével, a kislánnyal legutóbb három éve találkozott. A későbbiekben Bécsbe utazik a holttest hivatalos azonosítása miatt, utána pedig hazahozatná a gyermek holttestét és a saját édesanyja mellett temetné el.