Állati

Bement a Sárbogárdi Rendőrkapitányságra egy szomjas gólya

Gólyalátogatás volt a kapitányságon - posztolta Facebook-oldalára a Magyar Rendőrség.



Mint írták, délelőtt besétált a Sárbogárdi Rendőrkapitányság udvarára egy röpképtelen gólyafi.



"Jobb helyre nem is mehetett volna segítségért: kollégáink gondoskodtak róla, megitatták tollas vendégüket" - tették hozzá.



Mivel nem vehették állományba, ezért felvették a kapcsolatot a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársával, aki az állatot befogta, és a Sóstó Vadvédelmi Központba szállította.



Mint ismeretes, idén az átlagosnál magasabb fiókaszámot mutatnak fehér gólyáink a nagyon nagy aszály ellenére is.



De azt se felejtsük, hogy 2020-ban élelemhiány miatt napokig haldokoltak a gemenci feketególya-fiókák a kamerák szeme előtt, és nem lehetett segíteni rajtuk.



Ahogy egyre melegebb az idő Ausztráliában, az állatok egyre kiszolgáltatottabbak és szomjaznak, a kíváncsi koalák is szívesen fordulnak az emberekhez segítségért, pár éve egy biciklist intett le egy maci, hogy inni kérjen tőle.