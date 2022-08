Bűnügy

Lótetem alatt találták meg egy meggyilkolt nő maradványait Pest megyében

Lezárult a nyomozás egy különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés ügyében Pest megyében: a nyomozók szerint a gyanúsított 2020-ban halálra rugdosta, majd egy gödörben elásta élettársát - közölte a megyei rendőr-főkapitányság szerdán a rendőrség honlapján. A nő holttestét egy ló teteme alól ásták ki.



A gyanúsított az elfogása, múlt év februárja óta letartóztatásban van, a nyomozás iratait átadták az ügyészségnek.



Az ügyben azután indult nyomozás, hogy a 49 éves nő eltűnését 2021 januárjában bejelentette a féltestvére. A rendőrök már a körözési eljárás elején gyanúsnak találták az eltűnés körülményeit.



A nő élettársa a rendőrségnek először azt mondta, hogy 2020 nyarán megromlott a kapcsolatuk és az asszony elhagyta, azóta semmit nem tud róla. A férfi később azzal állt elő, hogy párja öngyilkos lett: vallomása szerint 2020 késő őszén egy hajnalban arra ébredt, hogy a nő felakasztotta magát. Megriadt, amikor a konyhában meglátta, ezért kivonszolta a testet és egy gödörbe rejtette. Erről részletesen beszélt, ám a nő halálának körülményeiről "továbbra is ködösített" és tagadta, hogy abban része lett volna.



A pár közös veresegyházi lakásának közelében lévő helyszínt 2021. február 5-én a rendőrök a Pest Megyei Kutató-Mentő Szolgálat munkatársaival speciális eszközökkel vették körbe. Az elhullott állatok sírhelyéül szolgáló gödörből kora hajnalig több köbméternyi földet kellett kikotorni, mire egy ló teteme alól felbukkant egy emberi testrész.



A vádlott ekkor beismerte: utolsó, 2020. november 5-ei veszekedésükkor lefejelte, majd bakanccsal halálra rugdosta áldozatát. A nő testét pokrócba tekerte, begurította a gödörbe, majd gallyakkal és hulladékokkal befedte. A férfi azt is elmondta, mintegy négyéves kapcsolatuk alatt - főként párja italozó, munkakerülő életmódja miatt - sokat marakodtak, verekedtek.



A boncoláskor a holttesten számos külsérelmi nyomot találtak, az áldozat fejét, felsőtestét és alsó végtagjait nagy erőbehatások érték. Egyértelmű volt, hogy ezek bántalmazásból erednek. A sorozatos bordatörések, a szilánkos lapockatörés, a térdhajlati és bokasérülések mellett a légcsőben fogmaradványokat találtak.



Az igazságügyi szakértői vizsgálat szerint a vádlott nem szenved elmezavarban, tudatzavarban vagy értelmi fogyatékosságban. Tettével, annak következményeivel tisztában volt és van, büntethetőséget megszüntető ok nincs - áll a közleményben.