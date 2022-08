Bűnügy

Hidegvérrel ölt a román orvos Nyíregyházán, az áldozatok gyerekei is végignézték

Súlyosabb büntetést kér az ügyészség arra a román orvosra, aki még 2016-ban féltékenységből lőtte le volt szeretőjét és annak férjét Nyíregyházán. A történteket az áldozatok gyerekei is végignézték. Az anya meghalt, férje túlélte a támadást. A Nyíregyházi Törvényszék már elsőfokon is életfogytiglanra ítélte a vádlottat, a márciusi ítélet szerint legkorábban 25 év múlva szabadulhatna, ezt emelné fel most az ügyészség 35 évre.