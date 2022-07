Illegális bevándorlás

Bakondi: bonyolultabbá vált a határőrizet

A 2015-ös helyzethez képest jelentősen romlott, és bonyolultabbá vált a határőrizeti operatív helyzet - emelte ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.



Bakondi György elmondta: idén mostanáig már 157 ezer illegális határátlépőt fogtak el a magyar határon, és csaknem ezer embercsempészt. Az elfogott embercsempészek száma több mint duplájára, míg az általuk hozott migránsok száma háromszorosára nőtt.



A migrációs nyomás jelentős növekedése mellett változott az is, hogy többször érkeznek nagyobb csoportokban és egyre erőszakosabb a fellépésük, akár fegyvert is használnak - ismertette a főtanácsadó.



Azt mondta: az előrejelzések alapján egy tartós tendenciáról van szó, ezért egy hosszú távú, stabilan működő határőrizeti rendszer kialakítása a feladat. Ezért is döntött úgy a magyar kormány, hogy határvadász ezredet állít fel, amelynek tagjai a helyi rendőri erőkkel közösen látják majd el a határőrizeti feladatokat. Ezzel a rendőrséget is tehermentesítik, továbbá ki lehet vonni a Magyar Honvédség erőit - ismertette Bakondi György.