Bűncselekmény

Elloptak 28 juhot Öregcsertőn

Ellopott 28 juhot három férfi a Bács-Kiskun megyei Öregcsertőn, majd rögtön el is adták az állatokat - közölte a rendőrség szerdán az MTI-vel.



Horváth Erika, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferensének tájékoztatása szerint még július 20-án telefonon jelentette be a rendőrségen egy öregcsertői asszony, hogy ismeretlen tettes ellopta 28 birkáját, köztük egy törzskönyvezett kost. A tolvajok egy helyen leemelték körbekerített portája kerítésének egyik elemét a pántjáról, és kiterelték állatait.



A tulajdonos azt is megtudta, hogy a birkákat egy csengődi tanyán árulták.



A kalocsai rendőrök e hét elején három férfit fogtak el, és gyanúsítanak a jószágok ellopásával. Az elkövetők egy egyterű személyautóval, több fuvarral vitték el az állatokat, és azokat azonnal továbbértékesítették.



A rendőrség egy 26 éves csengődi férfit őrizetbe vett, társai - egy 37 éves kunszentmártoni és egy 25 éves kiskőrösi férfi - szabadlábon védekezhetnek.