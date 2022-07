Katasztrófavédelem-tűz

Házakat és haszonállatokat is veszélyeztet a hatalmas tűz Mezőtúr térségében

Házakat, tanyákat, haszonállatokat is veszélyeztet egy nagy kiterjedésű tűz Mezőtúr térségében, mely miatt Nagylapos és Kétpó között vágányzárat kellett elrendelni - tudatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombaton az MTI-vel.



Tájékoztatásuk szerint foltokban mintegy 15-20 kilométer hosszan ég az aljnövényzet Mezőtúr térségében, a vasúti töltés mellett, a 46-os számú főút közelében. Az eddig tisztázatlan okból kialakult tűz lakóházakat, tanyákat, állatokat, körbálákat és lábon álló napraforgót is veszélyeztet - jelezték.



Az OKF információi szerint a lángok két állattartó épületre is átterjedtek, melyek tulajdonosa az ott tartott szarvasmarhák egy részét kiterelte. A tűzben vasúti kábelek is megsérültek, ezért Nagylapos és Kétpó között vágányzárat kellett elrendelni - tették hozzá.



A lángokat a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával mezőtúri, karcagi, szeghalmi, szarvasi, szentesi és püspökladányi hivatásos, valamint mesterszállási önkéntes tűzoltók oltják - közölték.