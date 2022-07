Baleset

Akkumulátorsav ömlött az úttestre Óbudán!

Ötvenméteres sugarú körben lezárták a környéket és egy irodaház dolgozóit megkérték, hogy a mentesítés idejére ne hagyják el az épületet. 2022.07.22 11:38 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Akkumulátorsav ömlött az úttestre a III. kerületi Bojtár utcában - tudatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője péntek délelőtt az MTI-vel.



Kisdi Máté elmondta, ötvenméteres sugarú körben lezárták a környéket és egy irodaház dolgozóit megkérték, hogy a mentesítés idejére ne hagyják el az épületet.



Hozzátette, egy telephely bejárata előtt folyt ki egy nagyobb akkumulátorból a folyadék, ami körülbelül 10 négyzetmétert terített be.



Közölte azt is, hogy a kifolyt anyag semlegesítése folyamatban van.



A Bojtár utca lezárása érinti a közösségi közlekedést is: a Budapesti Közlekedési Központ azt írta a Facebookon, hogy a 118-as autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Szentlélek tér felé a Kunigunda útja megállót, az Óbudai autóbuszgarázs felé pedig a Csillaghegyi út-Bojtár utca megállót.