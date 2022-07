Bűnügy

Vádat emeltek a nagycserkeszi halálos balesetet okozó férfi ellen

A sofőr gyorshajtása és ittassága miatt az autó megcsúszott a nedves úton, átsodródott a szemközti oldalra, majd az árokba hajtva fának ütközött. 2022.07.19

Vádat emeltek az ellen a férfi ellen, aki ittasan, kábítószer hatása alatt halálos balesetet okozott februárban a 36-os úton Nagycserkesznél - tájékoztatta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Főügyészség sajtószóvivője hétfőn az MTI-vel.



Szilágyi László - a Nyíregyházi Járási Ügyészség vádiratát ismertetve - azt írta, a járművezetéstől ittas vezetés miatt már korábban eltiltott férfi február 5-én éjjel autóval 17 éves társával és a 25 éves sértettel Tiszavasváriba ment szórakozni. Ott a vádlott és fiatalkorú társa alkoholt fogyasztott. Hazafelé az autót a 25 éves férfi vezette, és bár ő nem ivott, Nagycserkesz közelében lesodródott az útról. Emiatt a vádlott - ittassága ellenére - átvette a vezetést, a sértett pedig az anyósülésre ült át.



Buj felé tartva a sofőr gyorshajtása és ittassága miatt az autó megcsúszott a nedves úton, átsodródott a szemközti oldalra, majd az árokba hajtva fának ütközött. A sértett kirepült a gépkocsiból és a helyszínen meghalt, társai kisebb sérüléseket szenvedtek - ismertette a szóvivő. Megjegyezte: a balesetet egy arra haladó másik sofőr is látta, segíteni próbált, de előbb a vádlott és társa letagadta, hogy rajtuk kívül más is volt a járműben, majd agresszíven lépett fel a segíteni szándékozóval szemben, aki így a kocsijából volt kénytelen telefonálni a mentőknek és a rendőröknek.



A két férfi nem várta meg a hatóságokat, gyalog elindultak Nyíregyháza felé. Amikor a helyszíntől távolabb megtalálták a rendőrök őket, mindketten letagadták a balesetet, később pedig azt állították, hogy a sértett vezetett.



A vádlott közepesen ittas volt, és kábítószert is találtak a szervezetében - mondta Szilágyi László.



A halált okozó, ittas állapotban elkövetett járművezetés, valamint segítségnyújtás elmulasztása bűntettével és kábítószer-birtoklás vétségével vádolt férfinek nem ez volt az első ilyen esete, korábban figyelmetlenség miatt okozott közúti balesetet és akkor is elhagyta a helyszín anélkül, hogy segítséget nyújtott volna - közölte a szóvivő.