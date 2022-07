Katasztrófa

Egy ember meghalt a Soltszentimre közelében pusztító tűzben

A major egyik leégett tanyájának romjai között, az épület leszakadt födémje alatt találták meg a tűzoltók az áldozatot. 2022.07.14 16:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Halálos áldozata is van annak a szerda este keletkezett tűznek, amely több mint ötven hektáron pusztított az Izsák és Soltszentimre közötti erdős területen - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) csütörtökön az MTI-t.



A major egyik leégett tanyájának romjai között, az épület leszakadt födémje alatt találták meg a tűzoltók az áldozatot.



Az erdőtüzet sikerült megfékezni, de a száraz időjárás miatt húsz tűzoltóautó estig a helyszínen marad, és a tűzoltók figyelik az esetenként visszagyulladó aljnövényzetet - közölte a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelem csütörtök reggel.



Az OKF szerda éjszaka azt írta a honlapján, hogy tizenhét település száztizennégy tűzoltója oltja a tüzet, amely az aljnövényzetet és részben a fák koronáját érintette.



Az érintett területen hat lakott tanya van, az épületekből négy embert kimenekítettek. A lángok megfékezését négy traktor is segítette. A turisztikai célokat is szolgáló lovasmajorban - ahonnan az állatokat már korábban kimentették - kigyulladt több épület és egy ponyvafedésű karám.



Az égő lovardából a mentést Molnár Ottó izsáki körzeti megbízott kezdte meg - közölte a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-kapitányság -, a zászlóst végül füstmérgezés gyanújával kórházba vitték. A tűz terjedésének megakadályozásában, a behatárolásban a rendőrség helikoptere segédkezett - írták.



Az összefogás és minden igyekezet ellenére a lovardának körülbelül a fele, valamint több hektárnyi erdő és néhány tanya leégett. A kár több száz millió forintra becsülhető - tudatta a rendőrség.