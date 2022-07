Baleset-tűz

Több mint ötven hektáron égett az erdő Soltszentimrénél - drámai képek

Több mint ötven hektáron égett az Izsák és Soltszentimre közötti erdős terület, a szerda este keletkezett tűzben egy lovasmajor több épülete is kigyulladt - közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) csütörtökön a honlapján.



A tüzet sikerült megfékezni, de a száraz időjárás miatt húsz tűzoltóautó estig a helyszínen marad, és a tűzoltók figyelik az esetenként visszagyulladó aljnövényzetet - tájékoztatta a Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelem csütörtök reggel az MTI-t.



Az OKF szerda éjszaka azt közölte honlapján, hogy tizenhét település száztizennégy tűzoltója oltja a tüzet, amely az aljnövényzetet és részben a fák koronáját érintette.



Az érintett területen hat lakott tanya van, ezekben nem tett kárt a tűz, de az épületekből négy embert kimenekítettek. A lángok megfékezését négy traktor is segítette. A turisztikai célokat is szolgáló lovasmajorban - ahonnan az állatokat már korábban kimentették - kigyulladt több épület és egy ponyvafedésű karám.

MTI/Donka Ferenc





