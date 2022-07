Mentők

Rémült kamasz csengetett be éjjel az OMSZ ügyeletére

A 16 éves fiú azt hitte "arcrákja" van, derült ki az Országos Mentőszolgálat Facebook oldaláról.



Hajdú-Bihar megyében az egyik Ügyeleti Szolgálatra ment be a fiatalember riadtan, mert pörsenés volt az arcán, ami egésznap fájt neki és az internetről diagnosztizálta magát. A mentős végighallgatta, majd tanácsokkal is ellátta a fiút.



"Kiváló mentőtiszt bajtársnőnk, türelmesen meghallgatta a "beteg" panaszait, majd megnyugtatta és széleskörűen tájékoztatta a pattanások kezelési lehetőségeiről, amiket akár otthon is elvégezhet. A fiú végül megkönnyebbült a diagnózis hallatán és hálásan köszönte meg az éjjeli tanácsadást. Bajtársainknak eseménymentes szolgálatot kívánunk!" - írják a bejegyzésben.