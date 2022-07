Erőszak

Pánik Dabason - kiszabadult a börtönből egy férfi, aki lefejezett egy kisfiút

Féltik a gyerekeiket a dabasiak, miután néhány napja kiengedték a börtönből azt a férfit, aki 1995-ben brutálisan meggyilkolt egy 12 éves fiút - írta az RTL.hu.



Az RTL Híradó emlékeztetett rá, hogy az 1995-ös gyilkosság idején az elkövető 17 éves volt. Elfogása előtt a Gubacsi híd lábánál egy kisfiú, fej nélküli holtteste került elő egy bőröndből. A fiatalt elítélték, majd mikor a börtönből szabadult, a szüleihez költözött Dabasra.



2005-ben - szabadulása után - is megtámadott egy kisfiút, de őt nem sikerült megölnie. A 12 éves gyereket egy erdős részen szólította le, késsel fenyegette és fojtogatta. A kisfiú lélekjelenlétének köszönhetően el tudott szaladni. A férfit akkor emberölési kísérlet miatt ítélték el. Ezt a büntetést most ülte le és szabadult.



A gyerek szülei most annyit mondtak, hogy nem értik, hogy két ilyen bűncselekmény után, hogyan engedhették ki a börtönből. Dabason többen is féltik a gyerekeiket, nem merik egyedül az utcára engedni őket. Volt aki lincshangulatról írt.



A városvezetés a kialakult helyzet miatt keddre lakossági fórumot hirdetett, amin ott lesz a polgármester és a rendőrség is.



Az RTL Híradó által megkérdezett kriminológus szerint az a fontos, hogy ne alakuljon ki pánikhangulat. „A lakossági reakció emberileg érthető, ugyanakkor tanácsos helyén kezelni ezt a szituációt, semmiképpen sem lenne jó, ha pánikhangulat alakulna ki". A kriminológus elmondta, hogy ha valaki szabadul, akkor értesítik a rendőrséget is, és fokozottan figyelik a környéket és a kiszabadult embert is.



A rendőrség azt közölte, hogy amennyiben és ahol ez indokolt, megerősítő erőket is biztosítanak a bűncselekmények megelőzése és a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének növelése érdekében.