Pandémia

Kökény szerint egyértelmű, hogy itt van a hatodik hullám

Egyértelmű, hogy itt van a koronavírus-járvány hatodik hulláma - ezt mondta az ATV Híradónak Kökény Mihály. A korábbi egészségügyi miniszter szerint: ez abból is látszik, hogy egyetlen hét alatt több mint 50 százalékkal nőtt az új fertőzöttek száma. Pusztai Erzsébet infektológus azt mondta, hogy a mostani vírus az omikron újabb variánsa, ami gyorsan terjed, de ritkán okoz súlyos betegséget.



Mindezek után Gulyás Gergelyt a kormányinfón csütörtökön megkérdezték, arról, hogy az emelkedő számok tükrében lesznek e újabb korlátozások, és elrendelik-e újra a maszkviselést. "Semmi szükség nincs ezekre. Az emelkedés olyan minimális, hogy nagyon örültünk volna ezeknek a számoknak több héttel ezelőtt" - mondta akkor a miniszterelnökséget vezető miniszter.



"Nyilván annak tulajdonítható, hogy eléggé sikerült elengedni ezt a járványt, nem nagyon foglalkozunk vele. Intézkedéseket se javasolnak, a kormányinfón a kancellária miniszter azt mondja, hogy nincs probléma, nem kell semmit elrendelni. Ettől nagyon sokan megnyugszanak, egyfajta hamis illúzióba ringatják magukat, hogy vége van a járványnak, itt van újra a fesztiválszezon, holott ez az új vírus sem veszélytelen" - mondta a volt egészségügyi miniszter.



Európában jelenleg az omikron variánsai dominálnak, amelynek Pusztai Erzsébet infektológus szerint a jellemzője továbbra is az, hogy nagyon gyorsan terjed, de ritkán okoz súlyos betegséget.



"Most is azok veszélyeztetettek, akik nagyon idősek, vagy valamiért az immunrendszerük nem működik megfelelően. Nagyon fontos a megelőzés: szedjenek D-vitamint. Erről nagyon ritkán esik szó, de a D-vitaminhiány hajlamosítja az embereket a súlyosabb szövődményekre.