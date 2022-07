Baleset

Nyolcméteres lángokkal égett egy busz Kispesten - videó

Szombatra virradó éjjel kigyulladt és teljesen kiégett egy busz Kispesten, az Üllői úton. A tűzesetről felvétel is készült, ezen kisebb robbanások is láthatók. 2022.07.09 11:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hatalmas lángokkal égett egy busz szombatra virradó éjjel Budapesten az Üllői úton Kispesten a Fő utcai villamosmegállónál. A tűzesetről videófelvétel is készült – amit egy hazafelé tartó trolivezető készített, és a Facebookon tette közzé.



A videó készítője a felvételen arról beszél, hogy feltehetően gázos buszról van szó, a felvételen az is hallható és látható, amint valami felrobban a lángoló buszon, majd az is, ahogy megérkeznek a tűzoltók és megkezdik az oltást.