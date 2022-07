Baleset

Kigyulladt egy társasházi lakás Debrecenben, nyolc embert kórházba vittek

Kigyulladt egy társasház harmadik emeleti lakása Debrecenben hétfőn kora reggel, nyolc embert vittek kórházba - közölte a hajdú-bihari katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóügyeletese az MTI-vel.



Bányay Judit tűzoltó százados elmondta, hogy a tűz átterjedt a felette lévő negyedik emeleti lakásba is. A tűzoltók tíz embert menekítettek ki a házból, amit - velük együtt - huszonheten hagytak el.



A mentők nyolc embert vittek kórházba enyhe füstmérgezéssel, stabil állapotban, az MTI információi szerint köztük egy csecsemőt is.



A debreceni hivatásos tűzoltók két vízsugárral gyorsan eloltották a tüzet, az épületet átszellőztették - jelezte a szóvivő.



Debrecen külterületén hétfő délelőtt egy nádfedeles istálló gyulladt ki és égett teljes terjedelmében. A debreceni és a hajdúböszörményi hivatásos tűzoltók három vízsugárral megakadályozták a lángok tovább terjedését, a tüzet körülhatárolták és eloltották. Az istállóban nem voltak állatok.



A tűzoltók három gázpalackot és több marmonkannát is kivittek az égő ingatlanból, személyi sérülés nem történt - ismertette Bányay Judit.