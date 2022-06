Baleset

A Budapesti Operettszínház egyik táncosa a Terézvárosi házomlás súlyos sérültje

Súlyosan megsérült a terézvárosi házomlásban a Budapesti Operettszínház egyik táncművésze, aki éppen munkahelyére tartott - közölte a teátrum hétfőn az MTI-vel. Drámai pillanatok - így omlott le a Jókai utcai ház tetőszerkezete >>>



A kommüniké szerint munkatársuk most kórházi, baleseti ellátásban részesül. Az operettszínház vezetése és társulata támogatásáról biztosítja sérült társulati tagját és családját - írták.



Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője az M1 aktuális csatorna műsorában korábban arról számolt be, hogy a mentők négy sérültet láttak el a VI. kerületi házomlás helyszínén, egy nőt koponya- és gerincsérüléssel vittek kórházba.



Hat mentőegységet riasztottak a helyszínre, a mentők négy sérültet láttak el. A legsúlyosabb sérült egy fiatal nő, aki koponyasérülést, gerincsérülést, belső sérüléseket szenvedett. Őt gyors ellátásban részesítették a mentők és azonnal baleseti osztályra vitték - közölte.



Három sérült zúzódások, sebek miatt szorul segítségre, őket is baleseti osztályra vitték - mondta a mentőszolgálat szóvivője.



Hétfő délelőtt a Jókai utca 1. szám alatti épület beépítés alatt álló tetőterének egy része az utcára omlott.