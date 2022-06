Bűnügy

28 kilogramm kábítószert találtak egy dílerpárosnál - videó

Vádat emeltek egy férfi és egy nő ellen, akinél majdnem 28 kilogrammnyi kábítószert találtak - közölte a Fővárosi Főügyészség hétfőn az MTI-vel.



A vád szerint a 35 éves férfi és 36 éves élettársa legkésőbb 2019 februárjától 2020 októberében történt elfogásáig különböző kábítószerekkel - marihuánával, amfetaminnal, kokainnal és MDMA-val - kereskedett Budapesten - írta az ügyészség.



A vádlottak 2019 végén bérbe vettek egy XIII. kerületi lakást, ahol a kábítószereket tárolták, hígították, csomagolták és értékesítették.



A nyomozók a dílereket 2020. október 8-án fogták el, majd a lakásban mintegy 24 kilogramm marihuánát, por illetve folyékony formában egy kilogramm amfetamint, továbbá csaknem 1,5 kilogramm MDMA-tartalmú tablettát és több mint egy kilogramm kokaint találtak.



A nyomozók az ingatlanban a kábítószerek előállításához, adagolásához és értékesítéséhez használt eszközöket, egyebek mellett egy fóliázó és egy présgépet is lefoglaltak - tették hozzá.



A vádlottak egy IV. kerületi ingatlant is béreltek, ahol életvitelszerűen éltek. Az elfogásuk napján a nyomozók ott is találtak kábítószereket.



A Fővárosi Főügyészség a dílereket jelentős mennyiségű kábítószerre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettével vádolja, mindkettőjükkel szemben fegyházbüntetés, valamint pénzbüntetés kiszabását indítványozza - áll a közleményben.