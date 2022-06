Borzasztó

Halálra akarta inni magát az iskolában bántalmazott 13 éves diáklány

Korina rengeteg vodkát ivott, nem sokon múlt az élete. A szülők, miután lányuk jobban lett, feljelentést tettek. 2022.06.27 08:21 ma.hu

A nyomozás a szülők feljelentése alapján indult el, miután a lányuk annyi vodkát ivott, hogy nem sok kellett ahhoz, hogy meghaljon. Tettének oka pedig az volt, hogy nem tudta tovább elviselni a suliban őt ért bántalmazásokat, amelyek tavaly szeptember óta érték őt, naponta. A lányt a Heim Pál Kórházban kezelték, majd amikor jobban lett és hazaengedték, a szülők leültek vele egy nagy beszélgetésre.



"Korina lehajtott fejjel ült, majd egyszer csak kitört belőle a zokogás. Annyira rázkódott, hogy alig értettük, mit is mond. Így tudtuk meg a férjemmel, Zsolttal, hogy a naponta látott kék-zöld foltok, sérülések, hátfájdalom nem az eleséseknek köszönhetőek, hanem annak, hogy az egyik osztálytársa, egy erős, nagydarab fiú folyamatosan bántalmazta őt napi, szinten hét hónapon keresztül" - idézte fel az édesanya a Blikknek.



"Előfordult az is, hogy a srác teljesen váratlanul, minden előzmény nélkül lelökte Korinát a lépcsőn, vagy hogy könyvekkel püfölte a fejét. Ráadásul meg is fenyegette azzal, hogy nekünk esik bajunk, ha beszél itthon minderről, ezért Korina nem mert segítséget kérni tőlünk" - tette hozzá a szülő.



"Láttuk, hogy Korina megváltozott, de például azt, hogy fekete ruhában kezdett el járni, kamaszos dolognak tudtuk be. Főleg, hogy amikor a szaktanári figyelmeztetések miatt voltunk az osztályfőnöknél, és rá is kérdeztünk, van-e valami baj Korinával, a pedagógus csak annyit közölt, hogy a szaktanári intéseket a lányunk azért kapta, mert beszélget az órákon a társaival. Egyébként kijelentette, hogy semmi baj nincs vele" - hangzott el az édesanyától.



Miután kiderült a bántalmazás, a szülők nem engedték tovább iskolába lányukat, és rendőrségi feljelentést tettek.



"Tudom, hogy sokan ilyen esetben nem váltanak sulit, de én azonnal ki akartam szakítani őt a bántalmazó környezetből. Ráadásul, a diák, aki folyton zaklatta és verte Korinát, a szomszéd lépcsőházban lakott, és a lányom félt vele találkozni, ezért nem volt hajlandó kimozdulni otthonról, egész nap a szobájában kuksolt. Ezért a férjemmel eldöntöttük, hogy a fővárosból egy Pest megyei településre költözünk" - mondta a lány édesanyja.

Az édesapa elmesélte, hogy bár Korinán látszik a javulás, a hangulati problémái még nem múltak el. Mint említette, szerették volna lányukat pszichiáterhez vinni, de ez eddig még nem sikerült.



"A rendőrség ugyan kirendelt egy igazságügyi pszichológus szakértőt, de a vizsgálat elég érdekesen sikerült. Amikor ugyanis tíz perc után Korina kijött tőle, megrökönyödve közölte, hogy a szakember a fejéhez vágta, hogy "csak ennyi történt?" Felháborítónak tartjuk, hogy a szakértő szerint a több hónapon át tartó bántalmazásra, fenyegetésekre csak legyinteni kellene!" - közölte a felháborodott édesapa.



"Azt szeretném elmondani, mert a történtekhez tartozik, hogy velem szemben is indult egy rendőrségi eljárás, amiért lekevertem két pofont a Korinát rendszeresen ütlegelő srácnak. Nem vagyok büszke arra, amit tettem, de nagyon feszült voltam. Azért is forrt bennem a düh, mert épp akkor értünk haza az iskolából, ahol kiderült, hogy a tanárok igenis tudtak arról, hogy Korinát kikészíti és bántja az osztálytársa, mégsem tettek semmit ellene" - ismerte be az anya. Ő szerette volna, ha az iskola vagy a tankerület is kivizsgálja az ügyet, de arra hivatkozva nem tették meg ezt, hogy nem indítanak vizsgálatot míg rendőrségi eljárás van folyamatban.



"De jártam az Oktatási Hivatalban is, ahol azt közölték, ez nem az ő illetékességük, és a gyámügynél sem tettek semmit, amikor jeleztem nekik, hogy Korina bántalmazójával, aki másokat sem kímél, komoly gondok vannak. Miként lehet, hogy mindenki úgy gondolja, semmit sem kell tennie ilyen ügyekben, és hárítja a felelősséget?" - kérdi a szülő.



A BRFK a lap megkeresésére azt írta, hogy a XI. Kerületi Rendőrkapitányság idén április 4-én rendelte el nyomozást testi sértés vétség gyanúja miatt. Gyanúsítotti kihallgatás még nem történt, a rendőrök szakértő bevonásával vizsgálják az ügyet. A Dél-Budai Tankerületi Központ személyes adatok védelmére és a rendőrségi vizsgálatra hivatkozva azt közölte, hogy nem áll módukban válaszolni.

