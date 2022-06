Tragédiák

MÁV: ötven baleset történt az idén vasúti átjáróban, 19-en haltak meg

Az idén eddig ötven baleset történt vasúti átjáróban, ezekben tizenkilencen haltak meg, többen, mint tavaly egész évben - közölte a MÁV Zrt. csütörtökön az MTI-vel. A vasúttársaság és a rendőrség közös nyári balesetmegelőzési ellenőrzéssorozata a Velencei-tónál, Agárdon folytatódott.



A rendőrség a Velencei-tónál drónnal is ellenőrzi a vasúti átjárókat, a tilos jelzés ellenére áthaladó autósokat, gyalogosokat és kerékpárosokat megbírságolják és feljelentik - írták.



A MÁV a nyári időszakban népszerű üdülőhelyek közelében folytatja vasútbiztonsági kampányát: július 1-jén a Balaton déli partján, Zamárdi vasútállomásánál, majd július további részében és augusztusban a tó északi partján, a legforgalmasabb útátjáróknál tartanak közúti és vasúti ellenőrzéseket, ezekhez kapcsolódva kvízzel és tájékoztató szórólapokkal is felhívják a figyelmet a körültekintő közlekedés fontosságára.



A vasúttársaság kiemelte: az idei év drámai romlást mutat a vasúti baleseti statisztikákban. Az idén eddig ötven - ezen belül az elmúlt egy hétben újabb öt - baleset történt vasúti átjáróban. Ezekben tizenkilencen haltak meg, többen, mint tavaly egész évben



Rámutattak arra, hogy a MÁV teljes hálózatán vasúti hibából 2008 óta nem következett be halálos áldozatot követelő baleset, a tragédiák oka minden alkalommal a KRESZ-szabályok megszegése volt. A járművezetők a maguk és utasaik életét kockáztatva a piros jelzés ellenére hajtottak a vonat elé, mások gyalog vagy kerékpárral keltek át tilosban az átjárón. Az egyéb vasúti balesetek, a gázolások halálos áldozatainak száma is magas, ezek javarészt tiltott helyen tartózkodás, vagy mozgó vonatra fel-, illetve arról leugrás miatt történtek.



A figyelmetlenség és a szabályszegés veszélyezteti a MÁV dolgozóit és az utasokat is: 2010 óta vasúti átjárós balesetben tizenöt vasutas vesztette életét, és többen súlyosan megsérültek - jelezték.



A MÁV áprilisban indította el a vasútbiztonsági kampányát és a www.mav.hu/erjhaza oldalt, amelyen elrettentő baleseti helyszíni fotókat, alapvető vasútbiztonsági információkat, magyarázatokat és a témában készült saját videókat mutatnak meg.