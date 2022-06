Bűnügy

Két áltaxist fogtak el a rendőrök - videó

Két áltaxist fogtak el a rendőrök a fővárosban, a járművek forgalmi engedélyét és rendszámát bevonták - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szerdán a police.hu oldalon.



Azt írták: a XIII. kerületi kapitányságára érkezett bejelentés arról, hogy engedély nélkül dolgoznak taxisok egy kórház előtt. A kerületi rendőrök akciót szerveztek, amelybe bevonták a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztály és Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedés Felügyeleti Főosztály (BFKH) munkatársait is - tették hozzá.



A tájékoztatás szerint a rendőrök két olyan - éppen fuvarban lévő - sofőrt azonosítottak és fogtak el, akik úgy vitték utasaikat, hogy nem rendelkeztek érvényes engedéllyel, de a szolgáltatásért elkérték a fuvardíjat.



Egyikük kocsijában még egy taxióra is be volt szerelve - ismertették. Közölték, bevonták a két autó forgalmi engedélyét és elvették rendszámaikat, mert a járművek alkalmatlanok voltak a személyszállítási tevékenység végzésére, a rendőrök pedig illegális személyszállítás miatt közigazgatási bírságot szabtak ki.