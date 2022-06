Bűnügy

Budapesten fogták el a világ egyik legkeresettebb drogkereskedőjét

Budapesten fogták el a világ egyik legkeresettebb drogkereskedőjét. A brazil férfi 45 tonna kokaint csempészett 2017 és 2019 között - jelentette be a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) nemzetközi bűnözés elleni főosztályának vezetője szerdán Budapesten.



Boross Zoltán ezredes elmondta: az 54 éves férfit - akinek a nevét a sajtótájékoztatón nem hozták nyilvánosságra - az Interpol a brazil bíróság által - 30 évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett bűncselekmények miatt - kibocsátott nemzetközi elfogatóparancs alapján körözte.



A férfi felkutatását az is nehezítette, hogy pár éve holttá nyilváníttatta magát, több mint tíz álnevet és hamis iratokat használt - ismertette a főosztályvezető.



A magyar hatóságok kedd hajnalban nemzetközi együttműködés keretében kaptak információt arról, hogy a veszélyes fegyveres bűnöző Magyarországon tartózkodik. Az NNI munkatársai hat óra alatt felkutatták, azonosították és egy budapesti vendéglátóhely teraszán - a Terrorelhárítási Központ műveleti egységének közreműködésével - elfogták a férfit.



Kihallgatásán a férfi tagadta, hogy ő lenne az Interpol által körözött személy, de az ujjlenyomata egyezést mutatott - ismertette az ezredes.



A férfi szállodai szobáját is átkutatták a magyar hatóságok és közokirat-hamisítás miatt eljárást indítottak ellene. Kiadatásáról a magyar bíróság dönt majd - tette hozzá Boross Zoltán.