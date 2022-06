Tragédia

Bocsánatot kértek a sofőr fiai a buszban felejtett kislány szüleitől

A kislány a kórházban halt meg, a gyászoló családtól a sofőr fiai kértek bocsánatot. 2022.06.17 08:16 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Továbbra is vizsgálják annak a kislánynak az ügyét, akit június 7-én életveszélyes állapotban szállítottak kórházba, miután egy buszban felejtették. A kislány néhány nappal később a kórházban halt meg, a gyászoló családtól a sofőr fiai kértek bocsánatot.



Mint ismeretes, június 7-én, kedden életveszélyes állapotban mentőhelikopter vitt kórházba egy négyéves kislányt, akit egy gyermekeket szállító kisbuszban felejtettek Tomajmonostorán, és csak délután találtak rá. Az ügyben eljárást indított a Karcagi Rendőrkapitányság, foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt.



Az Országos Mentőszolgálat a történtekről azt írta, hogy "a mentők helyszíni ellátás után egy négyéves kislányt szállítottak életveszélyes állapotban mentőhelikopterrel kórházba". A kislányt intenzív osztályon ápolták, három nappal később, pénteken azonban szomorú hír érkezett, ugyanis meghalt a tomajmonostorai buszban felejtett kislány.



Az ügyben meggyanúsított sofőr fiai felkeresték a kislány szüleit, hogy kifejezzék részvétüket, és bocsánatot kérjenek tőlük - írja a Blikk.



A lány halálának körülményeit továbbra is a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság vizsgálja, foglalkozás körében elkövetett halált okozó veszélyeztetés vétség miatt, szakértők bevonásával folytatják az eljárást.



A lapnak dr. Györei Péter ügyvéd elmondta, hogy 1-5 évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethetik majd a vétkest. A jogász szerint szép gesztus, hogy bocsánatot kértek a sofőr fiai. Véleménye szerint a bírósági eljáráson enyhítő körülménynek számíthat, ha az elkövető maga is bocsánatot kér a családtól.