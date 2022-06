Bűncselekmény

Engedély nélküli parazitaölő szert javallott a koronavírus ellen egy Heves megyei orvos

A koronavírus elleni hatásos gyógyszerként ajánlott alkalmi ismerősének egy Magyarországon forgalomba hozatali engedéllyel nem rendelkező indiai gyógyászati terméket egy évtizedek óta praktizáló magyar orvos, aki ellen most a Hatvani Járási Ügyészség emelt vádat bűnsegédként elkövetett gyógyszerhamisítás bűntette miatt - közölte a Heves Megyei Főügyészség szerdán az MTI-vel.



Azt írták, hogy a vádlott 2020 novemberében egy Covid-19 vírussal foglalkozó internetes csoportban posztolt egy főleg állatgyógyászatban használatos készítménynek a járvány elleni védekezésben történő lehetséges alkalmazásáról. Ezt olvasva vette fel vele a kapcsolatot egy hatvani férfi, akinek az orvos megadta a termék forgalmazójának indiai címét - nevezetesen egy nagpuri helyet, "a majomkirály temploma mellett" - azért, hogy onnan megrendelhesse a szert.



Az Indiában gyártott tabletták azonban nem rendelkeztek sem az európai, sem a magyar gyógyszerügyi hatóságok által kiadott forgalomba hozatali engedéllyel, ráadásul a gyártás körülményei sem voltak ismertek vagy ellenőrzöttek, így a megfelelő minőség sem volt garantálható - tették hozzá.



A laikus hatvani férfi - a vádlottól kapott információk és instrukciók alapján - ennek ellenére száz tablettát rendelt a gyógyszerből, amit a forgalmazó 57 dollár ellenében meg is küldött Budapestre.



A tablettákat a vámhatóság - mint illegális készítményt - a reptéren lefoglalta, tekintettel arra is, hogy a csomag címzettje nem rendelkezett sem gyógyszergyártói, sem gyógyszer-nagykereskedelmi engedéllyel.



A lefoglalt, a személyes célú szükségletet jóval meghaladó - és így indokolatlan - mennyiségű tabletta hatóanyaga egyébként ismert az orvoslásban: parazitaellenes hatású, melyet a humán gyógyászat helyileg és szájon át kis dózisban alkalmaz, míg az állatgyógyászat vénásan, infúzióban használ.



A Hatvani Járási Ügyészség a nyomozás befejezését követően az eljárás feltételes ügyészi felfüggesztéséről határozott, ám ezt a döntést az orvos nem vette tudomásul, panasszal élt, melyben gondatlanságára hivatkozott.



A panasz elutasítását követően ezért most - az eljárási törvény rendelkezései szerint - vádat emeltek vele szemben. Bűnösségéről az illetékes járásbíróság fog dönteni - áll a közleményben.



Az ügyészség a vádiratában arra tett indítványt, hogy a bíróság pénzbüntetést szabjon ki a terhelttel szemben, valamint rendelje el a lefoglalt tabletták elkobzását is.