Tomajmonostorai tragédia: elkerülheti a börtönt az óvodabusz sofőrje

Bár a kislány életéérét napokon át küzdöttek az orvosok, szervezete végül feladta a harcot. 2022.06.13 08:18 ma.hu

Elképzelhető, hogy megússza a börtönt annak az óvodabusznak a vezetője, melyben közel nyolc órát töltött egy négyéves kislány Tomajmonostorán, miután megfeledkeztek róla - írja a Bors. Bár a kislány életéérét napokon át küzdöttek az orvosok, péntek reggel szervezete feladta a harcot.



Borbély Zoltán ismert jogász most a lapnak azt mondta, a buszvezető tettét kétféleképpen is minősíthetik. "Elítélhetik gondatlanságból elkövetett emberölésért, de valószínűbb, hogy foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetésért kell majd felelnie. Mindkét cselekmény felső büntetési tétele öt év" - magyarázta, hozzátette ugyanakkor, hogy "a bíró gyakorlat általában az, hogy az elkövető végül nem kerül börtönbe, mert a büntetése végrehajtását felfüggesztik".



Az elhunyt kislány édesanyja szerint - mint azt korábban már elmondta - egyértelmű, hogy a buszsofőr felelt a gyerekekért, az ominózus reggel ugyanis csak ő volt velük. Azt, hogy a sofőr esetleg megúszhatja a börtönt, most nem kívánta kommentálni. "Jobb, ha inkább erről nem mondok semmit" - fogalmazott.



A sofőr idegösszeomlást kapott a történtek után, jelenleg a pszichiátrián ápolják.