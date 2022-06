Bűnügy

Struccfarmmal álcázott indiaikender-ültetvényt számoltak fel a rendőrök - videó

Egy struccfarmmal álcázott, 1680 tövet számláló indiaikender-ültetvényt számoltak föl a rendőrök Csongrád-Csanád megyében, a szomszédos tanyán csaknem kilenc kiló, már leszüretelt növényi törmeléket is találtak - közölte a rendőrség a honlapján pénteken.



A rendőrök szerdán egyszerre hat helyen tartottak kutatásokat Csongrád-Csanád megyében. Az egyik helyszín egy 41 éves férfi, valamint élettársa, egy 34 éves nő és a páros barátja, egy szintén 34 éves féri által - feltehetően álcázásként üzemeltetett - struccfarm működött, ahol közvetlenül a madarak kifutója mellett alakítottak ki indiaikender-ültetvényt. Itt 1630 különböző fejelttségű kendernövényt találtak.



A szomszédos tanyájukban a magról nevelés zajlott, illetve a már leszüretelt termék csomagolása, legalábbis a kutatás során megtalált növények és a különböző eszközök erre utaltak. A nyomozók összesen 8837 gramm növényi törmeléket foglaltak le, melyben a gyorstesztek egyértelműen kimutatták a kábítószer jelenlétét.



A több mint 8 kilogramm marihuána feketepiaci értéke mintegy 22 millió forint, a több mint 1600 tő leszüretelése után pedig a gyanúsítottak további 80 kilogramm marihuánára tehettek volna szert, amivel akár 80-120 millió forintot is kereshettek volna.



A gyanú szerint a trió az előállított kábítószert saját vevői körének értékesítette, a tevékenységet pedig az élettársak 12 éves kislánya jelenlétében végezték.



A rendőrök mindhárom kábítószer-termesztőt elfogták, ellenük - őrizetbevételük mellett - jelentős mennyiségű kábítószer kereskedelmének gyanúja miatt indult eljárás, kezdeményezik letartóztatásukat, s tulajdonukban lévő hat ingatlant is zár alá vették.