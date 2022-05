Bűnügy

Három ország papjaitól csalt ki pénzt egy férfi, vádat emeltek ellene

Vádat emeltek egy férfi ellen, aki hamis örökség ígéretével csapott be magyarországi, romániai és ukrajnai egyházi személyeket - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség szóvivője kedden az MTI-t.



Szanka Ferenc közölte, a letartóztatásban lévő férfit üzletszerűen elkövetett csalás, közokirat-hamisítás bűntettével és hamis magánokirat felhasználásának vétségével vádolják.



A vádirat szerint a férfi 2014 vége és 2019 novembere között a megélhetését abból biztosította, hogy magát általában szlovák, osztrák közjegyzőnek vagy plébánosnak kiadva e-mailen vagy postai úton egyházi személyeket keresett meg. Az üzenetekben valótlanul azt állította, hogy egy elhunyt a végrendeletében a vagyonát az egyházközösségre vagy annak egy képviselőjére hagyta.



A történeteket azzal támasztotta alá, hogy hamis közokiratokat - magyar, osztrák, szlovák állami címeres, fejléces, bélyegzős közjegyzői vagy bírósági okiratokat - küldött "bizonyíték" gyanánt. Majd azzal az ürüggyel, hogy az örökség átvételéhez még díjak, illetékek, fordítási, közjegyzői és egyéb költségek megfizetése szükséges, a sértettektől pénz átutalását kérte.



A vádlott Magyarországon kívül Romániában, Ukrajnában működő, különböző vallásokhoz tartozó egyházközségek képviselőit, tisztségviselőit is tévedésbe ejtette. A férfi 15 sértetteknek 80 ezer és 25 millió forint közötti nagyságú kárt okozott, a teljes kár értéke meghaladja a 37 millió forintot.



Az ügyészség az indítványában - arra az esetre, ha a vádlott beismeri bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról - hat és fél év börtönbüntetés kiszabását javasolta a bíróságnak, és kérte, hogy rendeljenek el mintegy 30 millió forint erejéig vagyonelkobzást is - ismertette a csoportvezető ügyész.