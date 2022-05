Gyilkosság

Évek óta rettegtek apjuktól az Aszódon meggyilkolt lányok

Évek óta rettegtek apjuktól az Aszódon meggyilkolt lányok, az idősebb ráadásul csak azért volt hajlandó az apjához utazni, hogy fiatalabb húgát megvédje – írja a Bors. Az édesanya két lányával négy éve költözött Vámosgyörkre, a szomszédok szerint az ingatlan kiválasztása előtt mindenkit arról kérdezett, hogy elég biztonságos-e az utca.



Pénteken derült ki, hogy előző szombaton Aszódon egy férfi megölte két lányát, a 14 éves Tímeát és a 16 éves Júliát. Most az is kiderült, hogy a férfi baltával végzett a lányaival, majd a tette után autóba ült és Adács település környékén leparkolva nekiszaladt az érkező vonat oldalának. A férfi azonban nem halt meg, a vonat csak az egyik lábát vágta le, és a mentők súlyos sérülésekkel szállították kórházba.



Mint ahogyan arról korábban a ma.hu beszámolt, a rendőrség kiment az apa aszódi lakásához, miután az anya bejelentette lányai eltűnését, de nem mentek be a lakásba. A lányok ekkor már valószínűleg halottak voltak, testüket napokkal később találták meg, mert az egyik szomszéd furcsa szagot érzett kiáramlani a lakásból.