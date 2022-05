Bűncselekmény-csalás

Elfogtak egy nőt és egy ügyvédet egy idős férfi kifosztása miatt

Elfogtak egy 44 éves budapesti nőt és egy szolnoki ügyvédet, aki ki akart fosztani egy idős férfit - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda csütörtökön a police.hu oldalon.



A rendőrség tudatta: a 79 éves férfi és az elvált nő története tavaly nyáron kezdődött. A nő szerelmet színlelet, és az özvegy férfi bizalmába férkőzött. Hozzá költözött, és több alkalommal rávette, hogy pénzt adjon neki.



Amikor a férfi megpróbált szakítani, a nő bezárta őt a lakásba. A sértett rendőrt hívott, de miután az egyenruhások elmentek, a nő megfenyegette a férfit, hogy ha nem veszi vissza a lakásba, szexuális tartalmú videót fog közzétenni róla. Ettől való félelmében a férfi mindent megtett a nőnek, amit csak akart: két és fél hónap alatt több mint négymillió forintot adott át neki.



Amikor a sértett otthonában rosszul lett, és mentőt kellett hozzá hívni, újraélesztése közben a nő mintegy egymillió forintot ellopott. Ez az összeg előkerült, mert a mentősök éberségének köszönhetően a nő lebukott, és a rendőrök elfogták.



Az asszony kísérletet tett arra, hogy az időközben elhunyt férfi teljes vagyonát megkaparintsa. Kitalálta, hogy a férfi lakására - melynek az elhunyt fele részben volt a tulajdonosa - visszamenőleg haszonélvezeti jogot alapító megállapodást köt, illetve végrendeletet készíttet.



Mindehhez egy olyan szolnoki ügyvédet fogadott fel, aki a hamis tartalmú okiratokat kiállította a számára. A dokumentumokat be is nyújtották a kormányhivatalhoz, illetve a polgármesteri hivatalhoz, mindezzel azt a célt elérve, hogy az elhunyt törvényes örököseit kizárják az örökségből.



Mivel három részre oszlott volna a hagyaték, így ez fejenként majdnem 5 és fél millió forintot jelentett volna a rokonoknak. A nyomozók azonban időben léptek, és a hagyatéki eljárást a büntetőeljárás megindítása miatt felfüggesztették - írták.







A nyomozók május 24-én reggel egyszerre fogták el a nőt és az ügyvédet. Az elfogásokat kutatások követték, melyek során a rendőrök lefoglaltak minden olyan iratot, eszközt, adathordozót, amelyek alátámasztják a bűncselekmények elkövetését.



A nőt - aki ellen hasonló ügyben kifosztás miatt már vádat is emeltek - zsarolással, kifosztással, közokirat-hamisítással, valamint háromrendbeli csalással gyanúsítanak a nyomozók. Kihallgatását követően bűnügyi őrizetbe vették, és kezdeményezik letartóztatását.



A szolnoki ügyvédnek közokirat-hamisítás és háromrendbeli, társtettesként elkövetett csalás miatt kell felelnie. A férfi az egészségi állapotára tekintettel szabadlábon védekezik - áll a közleményben.