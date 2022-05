Állatkínzás

Illegális kutyaviadalok Nagykőrösön: 100 állatot foglaltak le

Tizenöt embert gyanúsítanak abban a nyomozásban, amelyet egy nagykőrösi tanyán tartott kutyaviadalok miatt indítottak - ismertette a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) pénteken a police.hu oldalon.



Azt írták, hogy tiltott állatviadal szervezése bűntettének gyanúja miatt még 2020 decemberében négy férfit fogtak el a nagykőrösi kutyaviadalokkal kapcsolatban. A gyanúsítottak között van budapesti, nagykőrösi, dunaharaszti, domaházi, zsombói, erdőhorváti és albertirsai lakos is. Két nőt és egy fiút is gyanúsítottként hallgattak ki - tették hozzá. A legtöbbjüknek tiltott állatviadal szervezése, valamint állatkínzás miatt kell felelnie, de van köztük olyan is, akit ezeken felül meggyanúsítottak gerinces állat tiltott állatviadal céljából történő tenyésztésével, lőfegyverrel visszaéléssel, illetve kiskorú veszélyeztetésével.



Az ügyben 159 bűncselekmény szerepel - hívták fel a figyelmet.



A társaság több tagjáról kiderült, hogy évek óta foglalkozik amerikai staffordshire terrier kutyafajtákkal, kimondottan azzal a céllal tenyésztve őket, hogy állatviadalokon indulhassanak.



A kutyák összecsapásait egymás között leszervezve, az egyes kutyák győzelmére fogadva, közönség előtt bonyolították le. A fogadásokból befolyt összegeken túl anyagi hasznot húztak abból is, hogy a sok viadalt nyerő, egyre agresszívebb ebeket egymással pároztatták, és a kölyköket az állatviadalokkal érintettek körén belül értékesítették - írták.



A nyomozók száz kutyát foglaltak le, és egyikük sem volt idősebb ötévesnél. Így vélelmezhető, hogy a korosabb, harcra alkalmatlan állatokat vagy nem tartották meg, vagy a viadalokon elpusztultak - közölték.



A lefoglalt ebek további sorsáról az érintett kormányhivatalok döntenek - fűzték hozzá.



Az NNI nyomozói az ügyet a napokban lezárták, és a "vaskos" iratanyagot vádemelési javaslattal megküldték a Pest Megyei Főügyészségnek - közölték.