Bűnügy

'Ömlik belőlem a vér, én ezt nem fogom túlélni' - így kért segítséget az Újpesten megkéselt rendőr

Lingvai Pétert életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, miután egy férfi minden előzmény nélkül többször is megszúrta. 2022.05.19 18:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

"Azonnal küldjetek mentőt Kassai 19! Szúrt sérülés. Több helyen megszúrtak. Ömlik belőlem a vér, én ezt nem fogom túlélni" - így kért segítséget a társaitól rádión az a fiatal újpesti rendőr, akit 2020 december 24-én, szenteste napján késeltek meg Budapesten, a Kassai utcában.



Lingvai Pétert életveszélyes sérülésekkel vitték kórházba, miután egy férfi minden előzmény nélkül többször is megszúrta. A támadásnak az vetett véget, hogy a járőrtársa, Szarvas Erika lelőtte a késelőt, aki a helyszínen meghalt - írja a 24.hu.



A Budapesti Zsaruk podcast adásában az őrmester részletesen elmesélte a történteket. Elmondta, hogy a támadója markolatig belé döfte a kést, és látta, ahogy kihúzza belőle. De több más mellett beszélt a jelenlegi állapotáról is, és arról, hogy most esett át az utolsó műtéten.