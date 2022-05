OMSZ

Azt hitték részeg, pedig sztrókot kapott a férfi a házibuliban

A társaságnak végül gyanús lett, hogy barátjuk régóta szótlanul üldögél a kanapén, míg máskor mindig a középpontban van.

Talán az utolsó pillanatban kérték a mentők segítségét, ahhoz a 35 év körüli férfihoz, akit barátai részegnek gondoltak hétvégén egy Észak- magyarországi házibuliban - olvasható az Országos Mentőszolgálat Facebook oldalán.



A társaságnak az lett gyanús, hogy barátjuk régóta szótlanul üldögél a kanapén, míg máskor mindig a középpontban van. Többen is próbálták kontaktusba vonni, ám a férfi mindig zavartan viselkedett és a beszéde is érthetetlen volt.



A mentők hamar helyszínre értek és egy zajló agyi katasztrófát állapítottak meg a betegnél, vagyis minden perc számított. A tapasztalt életmentők azonnal emeltszintű ellátásba kezdtek, majd induláskor megkérték a mentésirányítást, hogy értesítsék a legközelebbi stroke központot a pillanatokon belül érkező beteg kritikus állapotáról.



A szállítás nem vett igénybe sok időt és a gyors kórházi beavatkozásokkal végül sikerült megakadályozni a beteg végleges bénulását, valamint megmenteni a beszédközpontját is.