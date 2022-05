Baleset

Videón, ahogy a kamionos belerohant a baleset miatt veszteglő kocsisorba az M1-esen

Belerohant egy kamion a baleset miatt veszteglő kocsisorba az M1-es autópályán, Győr térségében: egy teherautónak száguldott neki, amit rátolt az előtte lévőre. Ráadásul egy furgon oldalát is telibe kapta, sőt a tömegbalesetben átrepültek a roncsdarabok a túloldali sávba is, ahol csak egy ügyes manővernek köszönhető, hogy nem lett nagyobb baj. A román kamionos tömegkarambolt okozó ütközését kamera is rögzítette.