Több autó megrongálódott egy fővárosi épület bontása közben - képek

MTI/Mihádák Zoltán

Több autó megrongálódott Budapesten, egy XII. kerületi épület bontása közben hétfő délután - tájékoztatta a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivőhelyettese az MTI-t. A rendőrség eljárást indított. A kerületi önkormányzat tulajdonában lévő beruházó vizsgálja, hogy a bontást végző alvállalkozó szabályosan és szakszerűen végezte-e a bontást.



Kolozsi Péter elmondta: a Böszörményi út 22. alatti hatemeletes, bontásra ítélt épület darabjai az útra hullottak. A katasztrófavédelem keresőkutyás egysége kétszer is átvizsgálta a romokat. Sérültet nem találtak.



A helyszínre statikust hívtak. Az útszakaszt teljes szélességében lezárták - tette hozzá.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) az MTI megkeresése azt közölte: ismeretlen tettes ellen foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés vétsége miatt indítottak eljárást.



Az útlezárás jelenleg is érvényben van - tették hozzá.



A beruházó BBSZ Ingatlan 2022 Kft. a Facebook-oldalán azt közölte: a balesetet az okozta, hogy az irodaház felső szintje beomlott és ezért jelentős mennyiségű törmelék került az épület előtt lévő járda- és útszakaszra.



Emlékeztettek: a Böszörményi út érintett szakaszán a járdát és a parkolót a múlt hét óta kerítéssel és védőhálóval vették körbe, amelyet mindkét végén a kivitelező munkatársai őriztek. Ennek is köszönhető, hogy nem történt sérülés a beomlás során - fűzték hozzá.



A statikai vizsgálat mellett az építésfelügyelet bevonásával azt is vizsgálják, hogy a bontást végző alvállalkozó, az Alba-Fém Kft. szabályosan és szakszerűen járt-e el a munkálatok során - hangsúlyozták.



A vizsgálatok eredményéről tájékoztatni fogják a közvéleményt, illetve a hatósági vizsgálatok lezárultával haladéktalanul elvégzik a veszélyelhárítást - írta Facebook.oldalán a társaság.