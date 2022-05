Baleset

Öt millió kilométer után érte ekkora tragédia a koraszülöttmentőnket

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, mentőautó és személygépkocsi ütközött Csepelen még május elején, a balesetben egy ember meghalt, heten megsérültek. Az esettel kapcsolatban tett bejelentést az érintett mentőszolgálat:



„Sajnálattal szeretnénk tájékoztatni valamennyi támogatónkat, hogy egy 5 hónapos baba újraélesztéséhez kivonulva Csepelen szenvedtünk balesetet, amely során a személygépkocsi vezetője életét vesztette.



Ez az alig feldolgozható tragédia 33 év folyamatos mentőszolgálati működés, több mint 88ezer feladat teljesítését követően, és több mint 5 millió km megtétele után először érte el koraszülöttmentőnket.



A kiemelt jelzésű mentőautókkal történő életmentés kockázata és valamennyiünk félelme, hogy az egyik élet megmentésért robogva, esetleg egy másik vész el, most valósággá vált, amiből napok óta alig tudunk felocsúdni.



Mérhetetlen együttérzéssel gondolunk az áldozatra és megsérült családtagjaikra.



Ugyanakkor a célkitűzésünket – a koraszülöttek mentését-szállítását – nem szabad szem elől tévesztenünk, az autóinknak megszakítás nélkül tovább kell futniuk, hiszen a kisbabák mentése nem állhat le.



Ezúton szeretném megköszönni kollégáim áldozatos, nap mint nap tragédiákkal nehezített munkáját és azt, hogy fel tudtak állni egy ilyen megrázkódtatás után is. Hálás köszönettel tartozunk valamennyi szakmabeli társunknak, szervezetnek is, akik kifejezték együttérzésüket és felajánlották bajtársi támogatásukat."