Bűnügy

Életfogytiglani fegyház a rákospalotai gyújtogatás tettesének

Életfogytiglani fegyházbüntetéssel sújtotta a két halálos áldozatot követelő rákospalotai gyújtogatás miatt megvádolt férfit a Fővárosi Törvényszék csütörtökön kihirdetett elsőfokú, nem jogerős ítéletében - tudatta a bíróság sajtóosztálya közleményben az MTI-vel.



Az ítélet szerint a férfi 2020 júliusától egy építési vállalkozónál dolgozott, aki szállást is biztosított neki rákospalotai házának melléképületében. Ugyanabban a melléképületben kapott szállást egy a vállalkozó alkalmazásában álló másik férfi és felesége, valamint kiskorú unokájuk. A vádlott italozó életmódja miatt többször konfliktusba keveredett munkaadójával, ami 2020. november 22-én dulakodásig fajult. Ekkor a vállalkozó felmondott a vádlottnak és felszólította, hogy másnap reggel hagyja el az ingatlant.



A vádlott hajnalban tűzifát rakott a vállalkozó kocsija alá és meggyújtotta. Ezután távozott, nem törődve azzal, hogy a tűz a garázsból átterjedhet a felette lévő lakóhelyiségekre. A tűz következtében megszólaló autóriasztó hangjára a melléképületben élő család férfi tagja kimenekítette unokáját a tetőre, ám a tűz és a nagy füst miatt feleségével együtt bent rekedt a lakrészben. Mindketten életüket vesztették.



A vádlott cselekménye következtében a kiskorú sértett életveszélyes vagy akár halált okozó sérülést is szenvedhetett volna.



A vádlott a tűzzel 60 millió forint kárt is okozott.



Mindezek alapján a Fővárosi Törvényszék első fokon különös kegyetlenséggel, több személy sérelmére, különös visszaesőként, 14. életévét be nem töltött személy, továbbá védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés, valamint különösen nagy kárt okozó rongálás miatt életfogytiglani fegyházra ítélte a férfit azzal, hogy legkorábban 30 év után bocsátható feltételes szabadságra.



Az ügyészség tudomásul vette, a vádlott és védője azonban fellebbezett a döntés ellen, így az nem jogerős, a két halálos áldozatot követelő rákospalotai gyújtogatás büntetőpere másodfokon folytatódik majd.



A törvényszék a vádlott letartóztatását fenntartotta a másodfokú eljárás jogerős befejezéséig.