Bűncselekmény

Náci karlendítés után levizelték a Dohány utcai zsinagóga falát

Négy budapesti fiatalt gyanúsítanak a Dohány utcai zsinagógánál vasárnap kora reggel elkövetett csoportos garázdasággal - közölte szerdai sajtótájékoztatóján a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) szóvivője. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) arra hívta fel közleményében az elkövetőket: "látogassák meg a Dohány utcai zsinagógát, és nézzenek szembe azzal, hogy az általuk bemocskolt épület milyen jelentőséggel bír".



Csécsi Soma szóvivő elmondta, a 16, 20, 21 és 22 éves fiatalok beismerték a bűncselekmény elkövetését, tettüket mindannyian megbánták és ittasságukkal magyarázták.



A sajtóban megjelent felvételek tanúsága szerint a négy fiatal a zsinagóga előtt randalírozott, egyikük belerúgott a kerítésbe, társa egy kukába. Az ittasnak tűnő fiatalok egyike a felvétel szerint náci köszöntést, Sieg heil!-t (Győzelem, üdv!) kiabált, míg ketten náci karlendítést mutattak be. A videón az is látható, hogy szemetesből kiszedett sörösdobozzal dobják meg az épületet, majd ketten levizelik a zsinagógát.



A szóvivő elmondta: a BRFK az ügyben hivatalból rendelt el nyomozást csoportosan elkövetett garázdaság miatt, akkor még ismeretlen tettesek ellen. Két napon belül azonosították a fiatalokat, akiket kedden gyanúsítottként hallgattak ki.



A náci jelképekre vontakozó újságírói kérdésre Csécsi Soma azt mondta, hogy az ügyben csoportosan elkövetett garázdaság miatt folyik az eljárás, mert a fiatalok magatartása alkalmas volt arra, hogy másokban riadalmat vagy megbotránkoztatást keltsen. A nyomozóhatóság vizsgálja, hogy más bűncselekmény is megvalósult-e.



A Mazsihisz az MTI-hez szerdán eljuttatott közleményében azt írta: a zsidóságban fontos alapelv a megtérés (tesuvá), amelynek feltétele, hogy ne csak szavak, hanem tettek is kísérjék.



"Ezért arra hívjuk fel az elkövetőket, hogy látogassák meg a Dohány utcai zsinagógát és az ahhoz kapcsolódó gettómúzeumot, nézzenek szembe azzal, hogy az általuk bemocskolt épület milyen jelentőséggel bír, és lássák meg, hogy a náci karlendítés milyen bűnökhöz társul" - fogalmaztak.



A Mazsihisz közölte, megadják a szakértő segítséget "ehhez a szembenézéshez".