Tragédia

Botrány a pápai kórházban: meghalt a férfi infarktusban, mielőtt ellátást kapott volna

A pápai kórház sürgősségi osztályán szívinfarktusban meghalt egy külföldről hazalátogató férfi. Felesége a Facebook-oldalán vádolja a pápai kórházat. Mint írta, megkérdezték tőle, hogy mi a baja: "A férjem elmondta, hogy fáj a gyomra és ég a mellkasa. Önök ekkor azzal kezdtek foglalkozni, hogy miért nem a háziorvoshoz ment, és hogy lejárt az e-cardja” – írja a nő.



Ez az Ausztriában dolgozók társadalombiztosítási kártyája. De mint a feleség a posztban írta, a férfinak volt társadalombiztosítása, azonban március 30-án igényeltek új kártyát, ami még nem érkezett meg hozzájuk, ezért nem tudták felmutatni. Bár már fél hétkor a kórházban voltak, negyed kilenckor még mindig nem történt meg a vizsgálat. A férfi ekkor arra kérte feleségét, hogy vigye el egy másik kórházba, és kiment az épület elé.



„Én kiabáltam, hogy az anyósom októberben kapott szívinfarktust, a testvére pedig decemberben, miért nem tudják megvizsgálni. Kimentem a férjem után, és ekkor jött utánunk a portás, mondván, hogy szereztek egy orvost, aki megvizsgálja. Fél kilenckor ment be végül a férjem, aki ekkor már alig tudott járni. Engem nem engedtek be vele. 8:35-kor leállt a szíve… Velem háromnegyed tíz előtt közölték, hogy meghalt a férjem, és hogy nem gondolták, hogy ennyire komoly baja van” – írta a nő.



A gyászoló feleség szerint azalatt a két óra alatt, amíg ott várakoztak, megmenthették volna a férje életét, de meg sem próbálták. „A kisebbik fiunk ballagására jöttünk haza, és most a férjemet kell eltemetnem, aki az életem volt 28 évig. Én hibáztatom magam, hogy nem tettem meg minden érte” – zárta elkeseredett posztját.



A Ripost felkereste az üggyel kapcsolatban a pápai kórházat. „Az esettel kapcsolatban vizsgálatot rendeltem el, a vizsgálat jelenleg is zajlik” – válaszolta dr. Havrilla Gyula főigazgató.