A csepeli ámokfutó vezetett, meghalt az érettségiző lány

Két beszorult sérültet kellett kivágni este Csepelen, miután egy Opel Vectrával nagy sebességgel a 179-es busz oldalának száguldottak. A lány azóta meghalt. 2022.05.02 15:25 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A XXI. kerületi Weiss Manfréd út és Szállító utca kereszteződésénél összeütközött egy busz és egy autó. A péntek esti balesetről kiderült: az autóban ketten ültek, egyikük egy 19 éves lány, aki most ballagott és érettségizett volna.



A TV2 riportja szerint a lány egy 26 éves ámokfutó miatt halt meg, akinek jogosítványa sem volt, és óriási sebességgel belerohant egy szabályosan kanyarodó buszba. A sofőrről kiderült, hogy ő a csepeli ámokfutó, aki februárban drogosan menekült kocsijával a rendőrök elől, akkor is kis híján tragédiát okozott.



A sofőr túlélte a balesetet, de nagyon súlyos sérüléseket szenvedett. Mint kiderült, korábban a férfit a XXI. kerületi rendőrkapitányságon engedély nélküli vezetés miatt őrizetbe is vették. A kábítószergyanús anyagok és a menekülés közben elkövetett jogsértések miatt pedig külön eljárás indult.