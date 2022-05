Bűnügy

Milliókért cserébe egy vállalkozónak adóügye befolyásolását ígérték

Vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés bűntette és más bűncselekmények miatt indított eljárást a Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség három ember ellen, akik közül ketten a gyanú szerint milliókért cserébe, alaptalanul azt ígérték a harmadiknak, hogy befolyásolják az adóhatóságnál az adóügyét - tájékoztatta a Központi Nyomozó Főügyészség hétfőn az MTI-t.



Közleményükben azt írták: az ügyben több helyszínen összehangoltan léptek fel a gyanúsítottakkal szemben a Terrorelhárítási Központ, a budapesti és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei rendőr-főkapitánysággal együtt.



A gyanú szerint 2021 októberében egy férfi azzal kereste meg korábbi vállalkozó ismerősét, tudomása van arról, hogy őt a hatóságok megfigyelik, lehallgatják és kapcsolatba akarják hozni egy adóhatósági eljárással. A férfi felajánlotta, bemutatja valakinek, aki 4 millió forintért elintézi, hogy ne kerüljön börtönbe és az eljárást is megszüntessék.



A férfi összehozta a vállalkozót egy közvetítővel, aki egy ügyvédként dolgozó volt rendőrre hivatkozott mint aki az ügyet "elintézi" az adóhatóságnál. A vállalkozó ezért a közvetítőnek 2 millió forintot fizetett. A közvetítő később még 3 millió forintot kért arra hivatkozva, hogy azt a NAV bevetési egységének és a felettük diszponáló hivatalos személynek kell odaadnia. A vállalkozó ígéretet tett az összeg kifizetésére, de ez nem történt meg.



Később a közvetítő közölte a vállalkozóval, hogy bizalmuk megrendült, ügyével nem tudnak tovább foglalkozni, és ígéretet tett a korábban átadott 2 millió forint visszaadására is, de ez sem történt meg. A két férfinak nem volt lehetősége az adóhatósági eljárás befolyásolására, hivatalos személyt nem ismertek - tartalmazza az ügyészségi közlemény.



Azt írták: a közvetítővel kapcsolatban adatok merültek fel más korrupciós és vagyon elleni bűncselekmények elkövetésére is. A bíróság bűnügyi felügyelet alá helyezte a gyanúsítottat, aki így a lakóhelye szerinti megye közigazgatási területét csak külön engedéllyel hagyhatja el. A végzés ellen - letartóztatást kérve - az ügyészség fellebbezett.