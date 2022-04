Bűnügy

Elfogták a New Yorkban megölt magyar nő gyilkosát

Őrizetbe vettek egy 44 éves férfit, akit a magyar származású Gaál Orsolya brutális meggyilkolásával gyanúsítanak - írja a New York Post. A lap szerint a férfi beismerő vallomást is tett, bár ezt hivatalosan még nem erősítették meg.



A döbbenetes esetről korábban a ma.hu is beszámolt: hosszú évek óta az Egyesült Államokban élt és egy gazdag lítiumkereskedőhöz ment hozzá az a magyar nő, akinek a holttestére egy véráztatta sporttáskában találtak rá New Yorkban a múlt héten. Az áldozat a boncolási eredményeket ismerő források szerint mintegy 60 éles szúrással okozott sérülést szenvedett.



Az 51 éves nő és férje egy kétmillió dollár értékű házban élt a New York-i Forest Hills-ben, két fiuk született. Úgy tudni, a férfi és az idősebb, 17 éves fiú a hétvégére elutazott otthonról, a kisebbik gyermek maradt otthon az anyjával. A nő szombaton este közölte vele, hogy elmegy a barátaival színházba, de nem tért haza.



Holttestét egy járókelő találta meg egy táskába gyömöszölve a múlt hétvégén. Az egyenruhásokat a csomagból kicsöpögő vérnyomok egészen az áldozat házához vezették.