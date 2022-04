Bűnügy

70 millió forintnyi valutát és befektetési aranyat loptak el Budapesten

Letartóztattak két grúz állampolgárságú férfit Budapesten, a gyanú szerint április 5-én egy XIV. kerületi benzinkútnál egy pénzváltóhálózat alkalmazottjának autójából kilopták a táskáját, benne 70 millió forint értékű valutával és befektetési arannyal - közölte a fővárosi főügyész az MTI-vel.



Ibolya Tibor a közleményében azt írta: a két férfi harmadik társát a fővárosi nyomozók még keresik. Az ügyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) nyomozó főosztálya különösen nagy értékre, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás bűntett miatt hallgatta ki gyanúsítottként a két grúz állampolgárt.



A rendelkezésre álló adatok szerint a bűncselekményhez jelblokkolót használtak.



Az ügyészség arra hivatkozva kérte letartóztatásukat, hogy a grúz férfiaknak nincs magyarországi kötődésük, nem tudni miért vannak az országban. A gyanú szerinti bűncselekmény miatt akár 5-10 évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható, erre tekintettel feltételezhető, hogy szabadon bocsátásuk esetén Magyarország területét elhagynák, így ellehetetlenülne az elszámoltatásuk.



A Fővárosi Főügyészség indítványával a bíróság is egyetértett és a gyanúsítottak letartóztatását elrendelte - írta a főügyész.



Előzőleg a BRFK is közleményt adott ki az ügyben. A rendőrség honlapján azt írták: amikor a pénzváltóhálózat alkalmazottja bement a benzinkútra fizetni a tankolásáért, a távirányítóval akarta lezárni az autót, amelyben körülbelül hetvenmillió forint értékű valutát és befektetési aranyat hagyott. Az ügyféltérből vette észre, hogy kocsija ajtaját valaki kinyitja, kiveszi táskáját, majd beugrik egy másik jármű hátsó ülésére. A sértett kirohant, hogy feltartóztassa a tolvajok kocsiját, de az elkövetőknek sikerült elhajtaniuk.



A rendőrök rövid időn belül a XIII. kerületben megtalálták a bűncselekményhez használt, akkor már üres külföldi rendszámú autót. A további adatgyűjtés során azt állapították meg, hogy a tettesek egy feltehetően szintén lopott rendszámú másik kocsival Ausztria felé próbálhatják elhagyni az országot, ezért értesítették a megyei rendőri szerveket.



A két férfit a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság munkatársai aznap este az M1-es autópálya Arrabona pihenőhelyén tartóztatták fel. A jármű átkutatásakor megtaláltak mintegy 40 millió forintnyi valutát, az ellopott arany jelentős részét, valamint egy gépkocsik távirányítású zárását blokkoló készüléket.



A gyanúsítottak nem tettek érdemi vallomást - írták.