Brutális baleset

Tolató kamionba rohant bele egy másik, 9 órás lezárás volt az M4-esen - videó

Kilencórás pályazár volt a következménye egy kamion tolatásának az M4-es autóúton múlt pénteken, egy másik kamion ugyanis fékezés nélkül csapódott be a szabálytalanul közlekedő, tolató járműbe - írta a Magyar Közút az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében. A társaság azt kéri, semmiképpen ne a tolatást válasszák a közlekedők, ha véletlenül túlmennek a tervezett kihajtón.



Azt írták: a Magyar Közút forgalomfigyelő kamerája rögzítette, ahogy múlt pénteken az M4-es autóúton, Abony térségében az egyik lehajtón túlment egy kamionos, utána megállt, és lassan elkezdett tolatni. Sokan ki tudták kerülni, de jött egy másik kamion, amely gyakorlatilag fékezés nélkül belecsapódott a szabálytalanul közlekedő, tolató járműbe.



A baleset további autósokat is veszélyes manőverbe sodort és a baleset miatt kilenc órára le kellett zárni a pályát.



A szabálytalanságról készült videót a Magyar Közút hivatalos Instagram-oldalán lehet megnézni.



A Magyar Közút hozzátette: a balesetben a becsapódó kamion vezetőfülkéje szinte a felismerhetetlenségig roncsolódott, ugyanakkor csodával határos módon a vezető könnyebb sérülésekkel megúszta a balesetet. A karambolozó kamionok teljesen elfoglalták a pályát. A baleset 13 óra előtt történt és csak nem sokkal 22 óra előtt fejeződhetett be a roncsok elszállítása és a törmelékek, valamint a kiömlő rakomány, több tonnányi napraforgómag eltakarítása. Az arra közlekedők az abonyi csomóponton keresztül folytathatták útjukat.



A közútkezelő szakemberei az esettel kapcsolatban felhívták a figyelmet arra: nincs az a helyzet, amely indokolná, hogy ekkora szabálytalanságot vállaljon valaki egy autópályán.