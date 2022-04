Baleset

Figyelemfelkeltő vasútbiztonsági kampányt indít a MÁV a balesetek növekvő száma miatt

Figyelemfelkeltő vasútbiztonsági kampányt indít a MÁV a balesetek visszaszorítása érdekében - jelentette be a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója hétfőn Budapesten, közölve, drasztikusan nőtt a vasúti átkelőkben történt balesetek száma.



Tavaly 50 százalékkal nőtt az ilyen esetek száma az előző évhez képest, idén pedig már 16-an, azaz csaknem annyian haltak meg vasúti átkelőkben, mint tavaly, az egész évben, amikor 17-en vesztették életüket - ismertette Homolya Róbert a IV. és a XV. kerület határán található vasúti átjárónál tartott sajtótájékoztatón.



A múlt hetet fekete hétnek nevezte: hatan vesztették életüket vasúti átjárókban történt balesetekben.



Közölte: szeretnék szigorítani a KRESZ-t, szigorúbban büntetnék például a sorompórongálást, visszatartva azokat, akik veszélyeztetik a közúti és a vasúti közlekedés biztonságát. Ennek érdekében jogszabály-módosítást kezdeményeznek.



Homolya Róbert ismertette: a MÁV csaknem 7700 kilométer hosszú vasúthálózatot működtet, amelyen több mint 3600 vonat jár; 5500 olyan átjáró van, amelyben a közúti és a vasúti hálózat keresztezi egymást, ezeknek mintegy felében csak a vasúti átjáró kezdetét jelző, piros-fehér andráskereszt van. Hozzátette: sajnos a példák azt mutatják, hogy mindig figyelmetlenség vezet a balesetekhez.



Emlékeztetett: 2008 óta nem volt a vasúti üzemre visszavezethető baleset. Arról is szólt, hogy a Mindszentnél a múlt hét kedden történt, öt halálos áldozattal járó balesetben a médiában és az interneten megjelent videó alapján a kisteherautó szinte megállás nélkül hajtott az átjáróba, ahol egy motorvonattal ütközött. Homolya Róbert megjegyezte: a mindszenti balesetben a motorkocsi 19 tonna volt, de egy mozdony 80 tonna.



Aggasztónak nevezte, hogy csak a múlt évben több mint 800 esetben rongálták meg azokat a sorompókat, közlekedésbiztonsági berendezéseket, amelyekkel a baleseteket próbálják megakadályozni.



A mav.hu/erjhaza oldalon is próbálják felhívni a közlekedők figyelmét az elkerülhető veszélyre, a portálon a vezérigazgató megfogalmazása szerint kifejezetten sokkoló fotókat szeretnének megosztani a közvéleménnyel, amelyeken látható, hogy ezeknek a baleseteknek milyen következményei vannak.



Nincs olyan élethelyzet, amelyben megéri egy pirosan villogó lámpa vagy lehajtott félsorompó ellenére behajtani a vasúti átjáróba, mert tragikus baleset történhet - mondta Homolya Róbert.

Óberling József, az Országos Rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti főosztályvezetője a megelőzés fontosságáról beszélt, külön kiemelve, hogy a vasúttársasággal közösen minden évben kampányokat, a vasúti átjárókban ellenőrzési akciókat tartanak. Emellett a rendőrség maga is ellenőrzi a vasúti átjárókban a szabályok betartását.



Hozzátette: kivizsgálják a baleseteket, de sok esetben nem feltétlenül derülnek ki az okok. A járművezetőktől figyelmet, körültekintést és szabálykövetést kért.



Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség szóvivője arról beszélt, hogy kiemelt figyelmet fordítanak a vasúttal összefüggő súlyos balesetekre. Rámutatott: minden olyan balesetben, ahol legkevesebb két ember hal meg, belső szabályaik alapján az ügyész is részt vesz a helyszíni szemlén, illetve az esetleges bizonyítási kísérletben.



Hozzátette: a közúti baleset gondatlan okozása a közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény, de ha ez a vasútüzem zavarásával jár, akkor közérdekű üzem működésének megzavarása is szóba kerülhet. A nyomozást minden esetekben gondosan lefolytatják, azonban az esetekben, amelyekben a szabályszegő nem éli túl a balesetet, természetesen nem kerül sor vádemelésre.



Felhívta a figyelmet arra is, hogy az ügyészség a héten kezdi meg a közlekedési bűncselekményekkel kapcsolatos új tájékoztató sorozatukat nyilvánosságra hozni.



Molnár Péter mozdonyvezető - akinek húszéves szolgálata alatt hat vasúti átjárós balesete volt - kijelentette: kollégái jól felkészültek, szeretné, ha a közúton is jól felkészült emberek vezetnének. Az átjárókban történő balesetekre nem lehet felkészülni, hatalmas traumát okoznak minden mozdonyvezetőnek - mondta.



A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy azzal egy időben is történt baleset vasúti átjáróban, a Békés megyei Nagyszénás közelében, szerencsére nem sérült meg senki.