Bűnügy

Letartóztattak egy Moszkvában elfogott magyar férfit, aki több budapesti üzletet is kirabolt - videó

A Budapesti II. és III. Kerületi Ügyészség indítványára a nyomozási bíró letartóztatta azt a nemzetközi elfogatóparancs alapján Moszkvában elfogott 29 éves férfit, aki a gyanú szerint 2017-ben kirabolt egy budapesti ékszerboltot és két dohányboltot - közölte a fővárosi főügyész pénteken az MTI-vel.



Ibolya Tibor a közleményében azt írta: a rendelkezésre álló adatok szerint a gyanúsított 2017. február és április között egy maroklőfegyverrel fenyegetve követte el a bűncselekményeket, majd külföldre távozott. Ellene több elfogatóparancsot is kiadtak, végül több mint négy év elteltével Moszkvában fogták el.



Az ügyészség azért kérte a letartóztatását, mert a férfinak nincs magyarországi tartózkodási helye, továbbá a kiszabható büntetés mértéke is jelentős. Ugyancsak a kényerintézkedés mellett érvelt az ügyészség a bűnismétlés veszélyére, valamint a férfi bizonytalan egzisztenciális körülményeire hivatkozva.



A kerületi ügyészség indítványa alapján a szökés, elrejtőzés veszélyét a bíróság is megalapozottnak találta és elrendelte a férfi letartóztatását.



Ibolya Tibor tájékoztatása szerint a végzés fellebbezések miatt nem végleges.



Az ügyészség közlését megelőzően a Budapesti Rendőr-főkapitányság is közleményt adott ki az ügyben pénteken. Ebben azt írták, hogy a gyanú szerint a férfi 2017. február 19-én egy XI. kerületi dohányboltból 687 ezer forintot rabolt, 2017. március 14-én egy újbudai dohányboltból 140 ezer forintot, 2017. április 22-én pedig egy II. kerületi ékszerbolt kasszájából vitt el több mint 700 ezer forintot.



A fővárosi nyomozók rövid időn belül azonosították az elkövetőt és nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki az akkor 25 éves férfi ellen, mert a nyomozás során kiderült, hogy a férfi az utolsó rablás után másnap feleségével együtt fizetés nélkül távozott egy II. kerületi szállodából, és Moszkvába menekültek a hatóságok elől. A rablássorozat feltételezett elkövetőjét végül nemzetközi elfogatóparancs alapján 2021. szeptember 30-án az orosz rendőrök fogták el Moszkvában.



A férfit hétfő este a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ és a Készenléti Rendőrség munkatársai repülővel hozták haza Magyarországra.



A férfi a kihallgatása során nem tett vallomást.